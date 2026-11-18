РФ ударила по рынку в Златополе: 12 пострадавших, горят павильоныДобавить Факты ICTV в выбранные источники Google
В городе Златополь Харьковской области до 12 человек возросло количество пострадавших в результате российского удара по рынку. На месте атаки вспыхнул масштабный пожар — горят торговые павильоны.
О последствиях атаки сообщил руководитель Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.
Взрывы в Златополе: последствия удара по рынку
По информации ОВА, в результате обстрела рынка в Златополе пострадали 12 человек.
Среди них — 11 человек получили ранения, в том числе 11-летний мальчик. Всех раненых госпитализировали в медучреждения, где им оказывают необходимую помощь.
Одна женщина находится в тяжелом состоянии, состояние других госпитализированных медики оценивают как среднюю тяжесть.
Еще один человек подвергся острой реакции на стресс. Ему предоставили помощь на месте российской атаки.
В результате вражеского удара по рынку в Златополе вспыхнул пожар — горят торговые павильоны. На месте атаки в усиленном режиме работают все экстренные службы.