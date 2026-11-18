В городе Златополь Харьковской области до 12 человек возросло количество пострадавших в результате российского удара по рынку. На месте атаки вспыхнул масштабный пожар — горят торговые павильоны.

О последствиях атаки сообщил руководитель Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.

Взрывы в Златополе: последствия удара по рынку

По информации ОВА, в результате обстрела рынка в Златополе пострадали 12 человек.

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Среди них — 11 человек получили ранения, в том числе 11-летний мальчик. Всех раненых госпитализировали в медучреждения, где им оказывают необходимую помощь.

Одна женщина находится в тяжелом состоянии, состояние других госпитализированных медики оценивают как среднюю тяжесть.

Еще один человек подвергся острой реакции на стресс. Ему предоставили помощь на месте российской атаки.

В результате вражеского удара по рынку в Златополе вспыхнул пожар — горят торговые павильоны. На месте атаки в усиленном режиме работают все экстренные службы.

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