Вечером 18 ноября российские войска обстреляли Чугуев в Харьковской области, в результате чего пострадал водитель аварийной бригады Группы Нафтогаз, которая прибыла на вызов.

Об этом сообщил исполняющий обязанности председателя правления Группы Нафтогаз Сергей Федоренко.

Атака на Чугуев 18 ноября: что известно

Вечером 18 ноября аварийная бригада Группы Нафтогаз прибыла на вызов в жилой дом в Чугуеве Харьковской области. В этот момент российские войска начали обстрел города.

Сейчас смотрят

В результате атаки ранения получил водитель бригады. Ему сделали операцию, сейчас состояние пострадавшего стабильное.

По словам Сергея Федоренко, газовщики продолжают работать в прифронтовых общинах и тыловых населенных пунктах, несмотря на постоянную угрозу обстрелов.

— Наши бригады работают круглосуточно и в тылу, и в прифронтовых общинах. На каждый выезд газовщики отправляются в бронежилетах и шлемах. Но даже с такой защитой каждый вызов сегодня — риск для жизни, — отметил он.

Сотрудники компании продолжают выезжать на аварийные вызовы и восстанавливать газоснабжение в домах украинцев.

Российские атаки на газовщиков в Донецкой и Днепропетровской областях

По информации Группы Нафтогаз, обстрел в Чугуеве стал уже третьим случаем атаки на сотрудников компании за несколько дней.

В Донецкой области в результате российского обстрела ранения получили двое газовщиков.

В Днепропетровской области российские войска атаковали служебный объект, где работали сотрудники газовой службы. В результате удара был поврежден специальный транспорт.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 730-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Фото: Нафтогаз

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.