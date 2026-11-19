Россияне атаковали аварийную бригаду газовщиков в Чугуеве: ранен водительДобавить Факты ICTV в выбранные источники Google
- Вечером 18 ноября россияне обстреляли Чугуев в Харьковской области.
- Во время атаки был ранен водитель аварийной бригады Группы Нафтогаз.
Вечером 18 ноября российские войска обстреляли Чугуев в Харьковской области, в результате чего пострадал водитель аварийной бригады Группы Нафтогаз, которая прибыла на вызов.
Об этом сообщил исполняющий обязанности председателя правления Группы Нафтогаз Сергей Федоренко.
Атака на Чугуев 18 ноября: что известно
Вечером 18 ноября аварийная бригада Группы Нафтогаз прибыла на вызов в жилой дом в Чугуеве Харьковской области. В этот момент российские войска начали обстрел города.
В результате атаки ранения получил водитель бригады. Ему сделали операцию, сейчас состояние пострадавшего стабильное.
По словам Сергея Федоренко, газовщики продолжают работать в прифронтовых общинах и тыловых населенных пунктах, несмотря на постоянную угрозу обстрелов.
— Наши бригады работают круглосуточно и в тылу, и в прифронтовых общинах. На каждый выезд газовщики отправляются в бронежилетах и шлемах. Но даже с такой защитой каждый вызов сегодня — риск для жизни, — отметил он.
Сотрудники компании продолжают выезжать на аварийные вызовы и восстанавливать газоснабжение в домах украинцев.
Российские атаки на газовщиков в Донецкой и Днепропетровской областях
По информации Группы Нафтогаз, обстрел в Чугуеве стал уже третьим случаем атаки на сотрудников компании за несколько дней.
В Донецкой области в результате российского обстрела ранения получили двое газовщиков.
В Днепропетровской области российские войска атаковали служебный объект, где работали сотрудники газовой службы. В результате удара был поврежден специальный транспорт.
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 730-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.
Фото: Нафтогаз