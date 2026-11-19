В ночь на 19 ноября российские войска продолжили атаковать Украину ударными дронами.

В Киевской области пострадали четверо человек, среди них — ребенок. Повреждены десятки жилых домов, автомобили, предприятия и энергетический объект. На юге Одесской области под ударами оказались промышленная и энергетическая инфраструктура.

В районе Крымского моста снова раздались мощные взрывы. Оккупационные власти сообщили о временном перекрытии переправы и приостановке железнодорожного сообщения.

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Тем временем президент США Дональд Трамп встретился с Владимиром Путиным в Китае, Евросоюз призвал Москву прекратить применение химического оружия, а украинское правительство одобрило механизм финансирования закупок американского вооружения через PURL.

Об этих и других событиях ночи и утра 19 ноября — читайте в дайджесте.

Атака на Киевскую область

Российские войска продолжают атаковать Киевскую область ударными дронами. За последние сутки последствия обстрелов зафиксировали в Вышгородском и Фастовском районах.

В Вышгородском районе пострадали четверо человек, среди них один ребенок. Всем оказали необходимую медицинскую помощь.

В результате атаки повреждены 29 частных жилых домов, 19 транспортных средств, два производственно-складских помещения и объект энергетической инфраструктуры.

В Фастовском районе повреждено одно частное домовладение.

Атака на Одесскую область

В ночь на 19 ноября российские войска нанесли массированный комбинированный удар по югу Одесской области.

В результате атаки повреждены объекты промышленной и энергетической инфраструктуры.

Несмотря на повреждения энергетических объектов, удар не повлиял на электроснабжение потребителей.

По предварительной информации, погибших и пострадавших нет.

Крымский мост снова атаковали

В ночь на 19 ноября в районе Крымского моста раздалась серия мощных взрывов. После атаки оккупационные власти временно перекрыли движение по переправе.

По данным мониторингового Telegram-канала Крымский ветер, первые взрывы в Керчи прогремели около 00:50.

Местные жители сообщали о пролете ракет, ярких вспышках и 15–16 взрывах. Часть из них могла быть связана с работой российской противовоздушной обороны.

Очевидцы также говорили о двух возможных попаданиях в железнодорожную часть Крымского моста. Независимого подтверждения этих сообщений пока нет.

Назначенный Россией глава оккупационной администрации Крыма Сергей Аксенов подтвердил очередную атаку и сообщил о временном перекрытии движения.

По данным российского Министерства транспорта, из-за ночной атаки также приостановили железнодорожное сообщение по мосту.

Генеральный штаб ВСУ отреагировал на сообщение об атаке, опубликовав поздравление мосту Васко да Гама в Лиссабоне с званием самого длинного моста Европы.

Масштабы возможных новых повреждений Крымского моста уточняются.

Трамп встретился с Путиным в Китае

19 ноября президент США Дональд Трамп и Владимир Путин провели встречу на полях саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества в китайском Шэньчжэне.

Как сообщают CNN и Bloomberg, переговоры длились около 40 минут.

Перед началом встречи Трамп вошел в зал вместе с госсекретарем США Марко Рубио и министром финансов Скоттом Бессентом.

Увидев Путина, американский президент улыбнулся, назвал его своим другом, после чего они пожали друг другу руки.

Трамп также заявил, что на протяжении многих лет поддерживает с Путиным отличные отношения и надеется на положительные результаты переговоров.

По словам американского чиновника, встреча носила неформальный характер. Доступ в помещение был ограничен, внутрь пустили только одну телекамеру.

Путин пока не сделал публичных заявлений по итогам переговоров.

Это была первая личная встреча Трампа и Путина после переговоров на Аляске в августе 2025 года.

На 19 ноября также запланирован трехсторонний саммит с участием Трампа, Путина и лидера КНР Си Цзиньпина.

Зеленский рассказал, как США и Китай могут положить конец войне

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что у США и Китая достаточно влияния, чтобы заставить Россию прекратить войну против Украины.

По мнению Зеленского, президент США Дональд Трамп и лидер КНР Си Цзиньпин могли бы добиться окончания войны даже за одну встречу с Путиным, если бы применили совместное экономическое давление.

Речь идет о введении жестких санкций или демонстрации готовности ограничить торговлю с Россией.

В то же время Зеленский подчеркнул, что реальное движение к миру возможно только после прекращения огня.

Президент также предостерег от попыток принимать решения о будущем Украины без ее участия.

По его словам, любые договоренности великих держав по Украине, к которым не будет привлечен Киев, останутся лишь заявлениями.

Украина сможет покупать американское оружие на кредитные средства ЕС

Кабинет министров Украины одобрил подписание рамочного соглашения с НАТО, которое позволит использовать часть кредита Европейского Союза для закупки американского вооружения через механизм PURL.

Это решение создает правовую и финансовую основу для направления средств европейского кредита Ukraine Support Loan на приобретение крайне необходимого оборонного оборудования и вооружения американского производства.

Украинские взносы будут поступать через специальный счет НАТО. Каждый платеж будет привязан к конкретному пакету PURL и определенному перечню продукции.

НАТО будет выступать в роли финансового посредника, но не станет ни покупателем, ни продавцом, ни поставщиком оружия.

Альянс будет ежеквартально отчитываться об использовании средств, остатках и осуществленных переводах.

Ответственным за реализацию соглашения назначено Министерство обороны Украины.

В то же время соглашение не обязывает Украину вносить взносы. Неиспользованные средства можно будет вернуть или направить на другой пакет PURL.

ЕС требует от России прекратить применение химического оружия

Европейский Союз призвал Россию немедленно прекратить применение химического оружия против Украины и вернуться к полному соблюдению Конвенции о запрещении химического оружия.

В документе ЕС ссылается на результаты украинских расследований, которые свидетельствуют о масштабном и систематическом использовании российскими военными на фронте химических веществ, в частности средств для подавления массовых беспорядков.

В Евросоюзе подчеркнули, что применение таких веществ в качестве метода ведения войны нарушает международное право.

ЕС призвал Организацию по запрещению химического оружия немедленно использовать свои полномочия для установления лиц, ответственных за нарушения.

Кроме того, Евросоюз заявил о готовности ввести дополнительные санкции против лиц, причастных к разработке, распространению и применению химического оружия.

В заявлении также отметили работу украинских органов, которые документируют соответствующие нарушения.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 730-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.