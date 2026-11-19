Увечері 18 листопада російські війська обстріляли Чугуїв Харківської області, внаслідок чого постраждав водій аварійної бригади Групи Нафтогаз, яка прибула на виклик.

Про це повідомив виконувач обов’язків голови правління Групи Нафтогаз Сергій Федоренко.

Атака на Чугуїв 18 листопада: що відомо

Увечері 18 листопада аварійна бригада Групи Нафтогаз прибула на виклик до житлового будинку в Чугуєві Харківської області. У цей момент російські війська розпочали обстріл міста.

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Унаслідок атаки поранення дістав водій бригади. Його прооперували, наразі стан постраждалого стабільний.

За словами Сергія Федоренка, газовики продовжують працювати в прифронтових громадах і тилових населених пунктах, попри постійну загрозу обстрілів.

— Наші бригади працюють цілодобово і в тилу, і в прифронтових громадах. На кожен виїзд газовики їдуть у бронежилетах і шоломах. Але навіть із таким захистом кожен виклик сьогодні є ризиком для життя, — зазначив він.

Працівники компанії продовжують виїжджати на аварійні виклики та відновлювати газопостачання в оселях українців.

Російські атаки на газовиків у Донецькій та Дніпропетровській областях

За інформацією Групи Нафтогаз, обстріл у Чугуєві став уже третім випадком атаки на працівників компанії за кілька днів.

На Донеччині внаслідок російського обстрілу поранення дістали двоє газовиків.

На Дніпропетровщині російські війська атакували службовий об’єкт, де працювали працівники газової служби. Унаслідок удару було пошкоджено спеціальний транспорт.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 730-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Фото: Нафтогаз

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