Взрывы в Киеве: возникли пожары в Подольском, Голосеевском и Деснянском районахДобавить Факты ICTV в выбранные источники Google
В четверг, 19 ноября, прогремели мощные взрывы в Киеве. В Подольском, Голосеевском и Деснянском районах произошли пожары после российской атаки.
Обновлено в 13:15. О последствиях сообщили ГСЧС Украины и городской глава Киева Виталий Кличко.
Взрывы в Киеве 19 ноября: какие последствия
Сначала Кличко рассказал, что в Подольском районе произошло попадание в трехэтажное офисное здание. Вскоре он уточнил, что горит мансарда трехэтажного здания.
Затем мэр столицы добавил, что в Деснянском районе загорелась кровля еще одного трехэтажного здания.
По словам Кличко, в Голосеевском районе в результате падения беспилотника загорелся автомобиль на парковке медицинского центра. Также поврежден фасад и остекление многоэтажного нежилого здания.
В настоящее время необходимые экстренные службы работают на местах.
Ранее в Киеве объявили сигнал воздушной тревоги из-за дроновой угрозы.
В Воздушных силах ВСУ сообщали, что фиксировали в Киевской области реактивный беспилотник, направлявшийся курсом на Васильков. Вскоре дрон полетел к Киеву с южного направления.
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 730-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.