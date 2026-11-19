В четверг, 19 ноября, прогремели мощные взрывы в Киеве. В Подольском, Голосеевском и Деснянском районах произошли пожары после российской атаки.

Обновлено в 13:15. О последствиях сообщили ГСЧС Украины и городской глава Киева Виталий Кличко.

Взрывы в Киеве 19 ноября: какие последствия

Сначала Кличко рассказал, что в Подольском районе произошло попадание в трехэтажное офисное здание. Вскоре он уточнил, что горит мансарда трехэтажного здания.

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Затем мэр столицы добавил, что в Деснянском районе загорелась кровля еще одного трехэтажного здания.

По словам Кличко, в Голосеевском районе в результате падения беспилотника загорелся автомобиль на парковке медицинского центра. Также поврежден фасад и остекление многоэтажного нежилого здания.

В настоящее время необходимые экстренные службы работают на местах.

Ранее в Киеве объявили сигнал воздушной тревоги из-за дроновой угрозы.

В Воздушных силах ВСУ сообщали, что фиксировали в Киевской области реактивный беспилотник, направлявшийся курсом на Васильков. Вскоре дрон полетел к Киеву с южного направления.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 730-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Фото : ГСЧС

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