Юлія Захарченко, редакторка стрічки
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Вибухи у Києві: виникли пожежі у Подільському й Деснянському районахДодати Факти ICTV у вибрані джерела Google
У четвер, 19 листопада, пролунали потужні вибухи в Києві. У Подільському та Деснянському районах виникли пожежі після російської атаки.
Про наслідки розповів міський глава Києва Віталій Кличко.
Вибухи у Києві 19 листопада: які наслідки
Спочатку Кличко розповів, що у Подільському районі відбулося влучання в триповерхову офісну будівлю. Згодом він уточнив що горить мансарда триповерхової будівлі.
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Згодом мер столиці додав, що у Деснянському районі загорілася покрівля ще однієї триповерхової будівлі. Наразі необхідні екстрені служби працюють на місцях.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 730-ту добу.
На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.
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