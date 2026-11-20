РФ атаковала железнодорожную станцию Скнилов во Львове: есть погибшие и пострадавшиеДобавить Факты ICTV в выбранные источники Google
- В результате утренней российской атаки на Львов зафиксирован удар по билетному терминалу на железнодорожной станции Скнилов.
- Эта станция обслуживает пригородные и грузовые поезда Самборского и Стрыйского направлений.
В результате утренней российской атаки на Львов 20 ноября погибли два человека, еще по меньшей мере 10 людей получили ранения. Зафиксировано попадание в билетный терминал на железнодорожной станции Скнилов, где работают спасатели и экстренные службы.
Об этом сообщили начальник областной военной администрации Максим Козицкий и мэр Львова Андрей Садовый.
Атака на железнодорожную станцию Скнилов во Львове
По данным ОВА, во время утренних обстрелов российские войска нанесли удар по железнодорожной станции Скнилов. Мэр Львова уточнил, что зафиксировано попадание в билетный терминал.
В результате атаки на железнодорожную станцию Скнилов во Львове погибли два человека. Известно о по меньшей мере 10 пострадавших, однако не уточняется, все ли они получили ранения именно на станции.
Сейчас на месте российского удара работают спасатели и другие экстренные службы.
Железнодорожная станция Скнилов: что о ней известно
Скнилов – это промежуточная железнодорожная станция Львовской дирекции Львовской железной дороги на линии Львов – Стрый.
Станция расположена на западной окраине Львова (в 4,7 км от Пригородного железнодорожного вокзала). Рядом со станцией находятся Львовский государственный авиационно-ремонтный завод и Международный аэропорт Львов имени Даниила Галицкого.
По данным из открытых источников, станция Скнилов обслуживает пригородные и грузовые поезда Самборского и Стрыйского направлений.
В конце декабря 2025 года стало известно, что строительство евроколеи из Львова к государственной границе с Польшей на участке Скнилов-Мостиска планируют завершить во втором квартале 2027 года. В то же время в правительстве не исключали возможности реализовать проект ранее запланированных сроков.
В ночь на 20 ноября прогремели мощные взрывы во Львове во время массированной ракетно-дроновой атаки России на Украину.
На одной из улиц обнаружили обломки ударного беспилотника Shahed, повреждены два автомобиля, а в общежитии выбиты окна. По другому адресу была найдена часть ракеты. В то же время в селе Лисиничи поврежден частный дом.
Фото: Андрей Садовый