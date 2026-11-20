В результате утренней российской атаки на Львов 20 ноября погибли два человека, еще по меньшей мере 10 людей получили ранения. Зафиксировано попадание в билетный терминал на железнодорожной станции Скнилов, где работают спасатели и экстренные службы.

Об этом сообщили начальник областной военной администрации Максим Козицкий и мэр Львова Андрей Садовый.

Атака на железнодорожную станцию ​​Скнилов во Львове

По данным ОВА, во время утренних обстрелов российские войска нанесли удар по железнодорожной станции Скнилов. Мэр Львова уточнил, что зафиксировано попадание в билетный терминал.

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В результате атаки на железнодорожную станцию ​​Скнилов во Львове погибли два человека. Известно о по меньшей мере 10 пострадавших, однако не уточняется, все ли они получили ранения именно на станции.

Сейчас на месте российского удара работают спасатели и другие экстренные службы.

Железнодорожная станция Скнилов: что о ней известно

Скнилов – это промежуточная железнодорожная станция Львовской дирекции Львовской железной дороги на линии Львов – Стрый.

Станция расположена на западной окраине Львова (в 4,7 км от Пригородного железнодорожного вокзала). Рядом со станцией находятся Львовский государственный авиационно-ремонтный завод и Международный аэропорт Львов имени Даниила Галицкого.

По данным из открытых источников, станция Скнилов обслуживает пригородные и грузовые поезда Самборского и Стрыйского направлений.

В конце декабря 2025 года стало известно, что строительство евроколеи из Львова к государственной границе с Польшей на участке Скнилов-Мостиска планируют завершить во втором квартале 2027 года. В то же время в правительстве не исключали возможности реализовать проект ранее запланированных сроков.

В ночь на 20 ноября прогремели мощные взрывы во Львове во время массированной ракетно-дроновой атаки России на Украину.

На одной из улиц обнаружили обломки ударного беспилотника Shahed, повреждены два автомобиля, а в общежитии выбиты окна. По другому адресу была найдена часть ракеты. В то же время в селе Лисиничи поврежден частный дом.

Фото: Андрей Садовый

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