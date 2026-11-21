Взрывы в Виннице 21 ноября прогремели во время воздушной тревоги. В результате удара РФ часть города осталась без света.

Об этом сообщил мэр Винницы Сергей Моргунов.

Взрывы в Виннице 21 ноября: что известно

Утром 21 ноября в Виннице прогремел взрыв. После этого появилась информация о задымлении в восточной части города.

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Позже мэр Сергей Моргунов подтвердил попадание в инфраструктурный объект, из-за чего часть Винницы осталась без электричества.

По его словам, энергетики работают над восстановлением подачи электроэнергии.

Глава Винницкой ОВА Наталья Заболотная уточнила, что враг попал в энергообъект.

Кроме того, взрывная волна повредила детский сад. Специальные комиссии обследуют жилые дома, чтобы установить возможные повреждения.

По предварительным данным, пострадавших нет. На месте работают все соответствующие службы.

Окончательные последствия взрывов в Виннице 21 ноября уточняются

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 732-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.