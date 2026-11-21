Взрывы в Виннице 21 ноября: РФ ударила по энергообъекту, часть города без светаДобавить Факты ICTV в выбранные источники Google
Взрывы в Виннице 21 ноября прогремели во время воздушной тревоги. В результате удара РФ часть города осталась без света.
Об этом сообщил мэр Винницы Сергей Моргунов.
Взрывы в Виннице 21 ноября: что известно
Утром 21 ноября в Виннице прогремел взрыв. После этого появилась информация о задымлении в восточной части города.
Позже мэр Сергей Моргунов подтвердил попадание в инфраструктурный объект, из-за чего часть Винницы осталась без электричества.
По его словам, энергетики работают над восстановлением подачи электроэнергии.
Глава Винницкой ОВА Наталья Заболотная уточнила, что враг попал в энергообъект.
Кроме того, взрывная волна повредила детский сад. Специальные комиссии обследуют жилые дома, чтобы установить возможные повреждения.
По предварительным данным, пострадавших нет. На месте работают все соответствующие службы.
Окончательные последствия взрывов в Виннице 21 ноября уточняются
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