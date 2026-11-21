Вибухи у Вінниці 21 листопада пролунали під час повітряної тривоги. Унаслідок удару РФ частина міста залишилася без світла.

Про це повідомив Вінницький міський голова Сергій Моргунов.

Вибухи у Вінниці 21 листопада: що відомо

Зранку 21 листопада пролунав вибух у Вінниці. Після цього з’явилася інформація про задимлення у східній частині міста.

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Згодом міський голова Сергій Моргунов підтвердив влучання в об’єкт інфраструктури, внаслідок якого частина Вінниці залишилася без електропостачання.

За його словами, енергетики працюють над відновленням подачі електроенергії.

Очільниця Вінницької ОВА Наталя Заболотна уточнила, що ворог влучив в енергооб’єкт.

Крім того, вибухова хвиля пошкодила дитячий садок. Спеціальні комісії обстежують житлові будинки, щоб встановити можливі пошкодження.

За попередніми даними, постраждалих немає. На місці працюють усі відповідні служби.

Остаточні наслідки вибухів у Вінниці 21 листопада уточнюються

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 732-гу добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

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