Вибухи у Вінниці 21 листопада: РФ вдарила по енергооб’єкту, частина міста без світлаДодати Факти ICTV у вибрані джерела Google
Вибухи у Вінниці 21 листопада пролунали під час повітряної тривоги. Унаслідок удару РФ частина міста залишилася без світла.
Про це повідомив Вінницький міський голова Сергій Моргунов.
Вибухи у Вінниці 21 листопада: що відомо
Зранку 21 листопада пролунав вибух у Вінниці. Після цього з’явилася інформація про задимлення у східній частині міста.
Згодом міський голова Сергій Моргунов підтвердив влучання в об’єкт інфраструктури, внаслідок якого частина Вінниці залишилася без електропостачання.
За його словами, енергетики працюють над відновленням подачі електроенергії.
Очільниця Вінницької ОВА Наталя Заболотна уточнила, що ворог влучив в енергооб’єкт.
Крім того, вибухова хвиля пошкодила дитячий садок. Спеціальні комісії обстежують житлові будинки, щоб встановити можливі пошкодження.
За попередніми даними, постраждалих немає. На місці працюють усі відповідні служби.
Остаточні наслідки вибухів у Вінниці 21 листопада уточнюються
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 732-гу добу.
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