В результате атаки на Ровенскую область в ночь на 21 ноября без электричества остались около 50 населенных пунктов.

Об этом сообщил начальник Ровенской областной военной администрации Александр Коваль.

Атака на Ровенскую область 21 ноября: что известно

По словам Александра Коваля, постоянные воздушные тревоги не позволяли энергетикам оперативно устранить последствия удара.

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Кроме того, по информации ГСЧС, во время ночной атаки на Ровенскую область российские войска нанесли удар по гражданскому предприятию.

В результате атаки было разрушено здание, возник пожар. Спасатели уже потушили огонь и завершили работы по устранению последствий удара по предприятию.

На данный момент известно, что в результате атаки на Ровенскую область 21 ноября пострадал один человек.