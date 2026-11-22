В ночь на 22 ноября российская оккупационная армия запустила по Украине 186 ударных беспилотников разных типов, в том числе Shahed. Силы противовоздушной обороны сбили и подавили 161 вражеский дрон.

Об этом сообщили Воздушные силы ВСУ.

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Воздушная атака на Украину 22 ноября

Среди запущенных Россией дронов было 72 реактивных Shahed. Также оккупанты применили беспилотники Гербера и дроны-имитаторы типа Пародия.

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения радиоэлектронной борьбы и беспилотных систем, а также мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По состоянию на 08:00 противовоздушная оборона уничтожила и подавила 161 беспилотник, в том числе 56 реактивных Shahed.

В то же время, зафиксировано на 18 локациях. Обломки сбитых дронов упали еще на шести локациях.

Военные предупреждают, что российская атака продолжается. По состоянию на утро в воздушном пространстве оставалось несколько вражеских беспилотников.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 733-и сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

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