Росія атакувала Харків, є влучання у дитячий садок у Немишлянському районі. Також повідомляється про постраждалих.

Атака на Харків 22 листопада 2026 року: що відомо

Як повідомив міський голова Харкова Ігор Терехов, зафіксовано влучання ворожого Шахеду у дитячий садок у Немишлянському районі. Наслідки уточнюються.

– Внаслідок влучання є двоє постраждалих, а також пошкоджені вікна у прилеглому багатоповерховому будинку, – йдеться у повідомленні.

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