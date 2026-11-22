Атака на Харків: Шахед влучив у дитячий садок, є постраждаліДодати Факти ICTV у вибрані джерела Google
Росія атакувала Харків, є влучання у дитячий садок у Немишлянському районі. Також повідомляється про постраждалих.
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Як повідомив міський голова Харкова Ігор Терехов, зафіксовано влучання ворожого Шахеду у дитячий садок у Немишлянському районі. Наслідки уточнюються.
– Внаслідок влучання є двоє постраждалих, а також пошкоджені вікна у прилеглому багатоповерховому будинку, – йдеться у повідомленні.
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