На Славянском направлении украинский военный сбил реактивный дрон РФ из автомата Калашникова.

На Славянском направлении наш военный сбил дрон из автомата

Как сообщает 81 отдельная аэромобильная бригада, украинский защитник на Славянском направлении уничтожил российский реактивный беспилотник, использовав обычный автомат Калашникова.

Отмечается, что вражеский БпЛА удалось поразить военнослужащему мобильной огневой группы зенитного ракетного дивизиона 81 ОАэмбр во время боевого дежурства.

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Для уничтожения реактивного беспилотника боец ​​применил штатное стрелковое оружие автомат АКС.

– Как бы быстро ни летали их беспилотники, наши бойцы будут их сбивать. Все доступными нам средствами. Потому что это наше небо, – говорится в сообщении.

Напомним, что ранее Факты ICTV рассказывали, чем опасны реактивные Шахеды и почему их сложнее сбивать.

По словам военного эксперта Павла Нарожного, такие беспилотники могут развивать скорость до 500-550 км/ч, что значительно усложняет их перехват мобильными огневыми группами.

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