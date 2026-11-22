Тетяна Забожко, випускова редакторка
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Вибухи в Харкові: реактивний дрон впав на дах будинку в Салтівському районіДодати Факти ICTV у вибрані джерела Google
Реактивний дрон впав на будинок під час вибухів у Харкові сьогодні, 22 листопада.
Вибухи в Харкові сьогодні, 22 листопада: що відомо
Першим про наслідки вибухів в Харкові сьогодні, 22 листопада, повідомив міський голова Ігор Терехов.
За його словами, реактивний ворожий дрон упав на дах багатоповерхівки в Салтівському районі.
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Наразі оперативні служби встановлюють наслідки вибухів у Харкові 22 листопада.
Більше подробиць поки не надходило.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 733-тю добу.
На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.
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