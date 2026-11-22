На Полтавщине попадание на территории одного из предприятий: что говорят в ОВАДобавить Факты ICTV в выбранные источники Google
На Полтавщине зафиксировано попадание на территории одного из частных предприятий.
Об этом 22 ноября сообщил глава областной военной администрации Виталий Дякивнич.
Атака на Полтавщину 22 ноября: что известно
Во время ночной атаки на Полтавщину целью армии РФ стало одно из частных предприятий в Кременчугском районе.
Попадание вражеского дрона произошло на территории предприятия.
По предварительным данным, люди не пострадали.
Отметим, что накануне в Кременчугском районе было падение дрона на территории одного из промышленных предприятий. Второй дрон попал в территорию частного предприятия в Полтавском районе.
Третье попадание произошло на территории жилой застройки в Лубенском районе.
По предварительным данным, всюду обошлось без пострадавших.
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 733-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.
Источник: Виталий Дякивнич