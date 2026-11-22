На Полтавщине зафиксировано попадание на территории одного из частных предприятий.

Об этом 22 ноября сообщил глава областной военной администрации Виталий Дякивнич.

Атака на Полтавщину 22 ноября: что известно

Во время ночной атаки на Полтавщину целью армии РФ стало одно из частных предприятий в Кременчугском районе.

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Попадание вражеского дрона произошло на территории предприятия.

По предварительным данным, люди не пострадали.

Отметим, что накануне в Кременчугском районе было падение дрона на территории одного из промышленных предприятий. Второй дрон попал в территорию частного предприятия в Полтавском районе.

Третье попадание произошло на территории жилой застройки в Лубенском районе.

По предварительным данным, всюду обошлось без пострадавших.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 733-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Источник: Виталий Дякивнич

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