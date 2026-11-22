У ніч на 22 листопада російська окупаційна армія запустила по Україні 186 ударних безпілотників різних типів, зокрема Shahed. Сили протиповітряної оборони збили та подавили 161 ворожий дрон.

Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ.

Повітряна атака на Україну 22 листопада

Серед запущених Росією дронів було 72 реактивних Shahed. Також окупанти застосували безпілотники Гербера та дрони-імітатори типу Пародія.

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Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи радіоелектронної боротьби та безпілотних систем, а також мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Станом на 08:00 протиповітряна оборона знищила та подавила 161 безпілотник, серед них 56 реактивних Shahed.

Водночас зафіксовано на 18 локаціях. Уламки збитих дронів впали ще на шести локаціях.

Військові попереджають, що російська атака триває. Станом на ранок у повітряному просторі залишалися кілька ворожих безпілотників.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 733-тю добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Джерело : Повітряні сили ЗСУ

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