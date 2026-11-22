Реактивный дрон упал на дом во время взрывов в Харькове сегодня, 22 ноября.

Взрывы в Харькове сегодня, 22 ноября: что известно

Первым о последствиях взрывов в Харькове сегодня, 22 ноября, сообщил городской глава Игорь Терехов.

По его словам, реактивный вражеский дрон упал на крышу девятиэтажки в Салтовском районе.

Сейчас смотрят

50-летняя женщина, добавляет глава областной военной администрации Олег Синегубов, подверглась острой реакции на стресс. Медики оказывают пострадавшей всю необходимую помощь.

Все экстренные службы работают в усиленном режиме на месте взрывов в Харькове 22 ноября.

Больше подробностей пока не поступало.

Отметим, что на рассвете еще один российский ударный попал в Киевском районе. На месте удара вспыхнул пожар.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 733-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Источник: Игорь Терехов, Олег Синегубов

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.