Взрывы в Харькове: реактивный дрон упал на крышу дома в Салтовском районеДобавить Факты ICTV в выбранные источники Google
Реактивный дрон упал на дом во время взрывов в Харькове сегодня, 22 ноября.
Взрывы в Харькове сегодня, 22 ноября: что известно
Первым о последствиях взрывов в Харькове сегодня, 22 ноября, сообщил городской глава Игорь Терехов.
По его словам, реактивный вражеский дрон упал на крышу девятиэтажки в Салтовском районе.
50-летняя женщина, добавляет глава областной военной администрации Олег Синегубов, подверглась острой реакции на стресс. Медики оказывают пострадавшей всю необходимую помощь.
Все экстренные службы работают в усиленном режиме на месте взрывов в Харькове 22 ноября.
Больше подробностей пока не поступало.
Отметим, что на рассвете еще один российский ударный попал в Киевском районе. На месте удара вспыхнул пожар.
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 733-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.
Источник: Игорь Терехов, Олег Синегубов