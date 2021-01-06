Вот и пришел новый год. Все надеются, что для каждой сферы он станет лучше предыдущего.

То же касается и видеоигр. В 2020 году часто переносили проекты из-за того, что разработчики работали из дома и не успевали с запланированными дедлайнами.

Сейчас же индустрия приспособилась к этому и готова радовать фанатов новыми видеоиграми.

Факты ICTV рассказывают о топ-3 видеоиграх, которые выйдут в январе 2021 года.

Hitman 3

Последняя часть трилогии Мир наемных убийц в серии Hitman выйдет как раз к 20-летию первой видеоигры. Игрокам вновь предстоит взять на себя роль Агента 47 и убить ряд важных целей.

Поскольку игра будет последней в трилогии, можно предположить, что на этот раз она станет самым большим испытанием для Агента 47 и игроков.

По-прежнему игра будет разбита на шесть больших локаций, на которых главному герою придется устранить ряд целей и выполнить другие задачи. Основная фишка перезапуска серии Hitman останется неизменной — каждый уровень можно пройти кучей разных способов.

Остаться с целью один на один с помощью маскировки в важного гостя, устроить несчастный случай, или беспощадно задушить струной от фортепиано — выбор только за игроком.

Разработчики обещают, что заключительная часть трилогии будет серьезнее предшественников, однако в чем именно это будет выражаться пока не понятно.

Кроме того, если у вас есть предыдущие две части, вы сможете перенести карты из них в Hitman 3 и, при желании, пройти снова. Однако это лишь подчеркивает то, насколько этот проект похож на предыдущие.

В видеоигру добавили поддержку VR, что позволит пройти в таком режиме не только третью часть, но и уровни двух предыдущих.

В общем, нас ждет та же видеоигра, как и предыдущие, но в новых красках и с новыми, изощренными методами для выполнения задач.

Дата выхода: 20 января

Платформы: PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S, ПК

The Medium

Пожалуй, самой странной видеоигрой в январе будет The Medium, в которой игрок возьмет на себя роль посредника между людьми и духами.

В центре событий окажется девушка-медиум, которая находится в двух мирах одновременно — нашем и потустороннем.

Разработчики описывают The Medium как психологический хоррор, в котором значительную часть будет занимать разгадывание головоломок. Больше всего она похожа на Silent Hill: Shattered Memories, где контакт игрока с монстрами сводился к бегству.

Самое интересное, что вы сможете одновременно видеть два мира и, при необходимости, переключаться на один из них, чтобы найти ключ к разгадыванию головоломки. Идея довольно необычная и только после выхода видеоигры можно будет сказать, достаточно ли она инновационная.

Однако надежду вселяет то, что саундтрек к The Medium писал легендарный Акира Ямаока, известный серией Silent Hill.

Дата выхода: 28 января

Платформы: Xbox Series X/S, ПК

Stronghold: Warlords

Серия стратегий в реальном времени Stronghold в этом году отправит игроков на азиатский континент, на котором они смогут обустроить свою крепость.

События новой части будут происходить в период III-XII века нашей эры. Игроки смогут сыграть за монголов, японцев и китайцев.

Как и прежде, вам придется балансировать строительство своего большого замка и поддержания качества жизни в нем с попытками уничтожить крепость своего соперника.

Поскольку разработкой Stronghold: Warlords занимается студия, которая работала над оригинальной игрой, можно с уверенностью сказать, что найти баланс между войной и удовольствием вассалов будет не так уж и легко.

Наибольшей новинкой в ​​видеоигре станет система военачальников, которые дают бонусы тому игроку, на стороне которого служат. Завоевать их доверие можно разными способами, но всегда нужно помнить, что они могут снова оказаться на стороне оппонента.

Всего в Stronghold: Warlords будет восемь военачальников, некоторые из которых будут доступны во время каждой битвы.

Кроме того, впервые в серии будет представлено оружие, использующее порох. Поэтому даже ветеранам серии придется приспосабливать свою отточенную стратегию к новым реалиям. А взятие или оборона крепостей останутся такими же интересными и непредсказуемыми, как и в предыдущих частях.

Игроков ждет большая кампания, новые баталии против искусственного интеллекта или других людей, но та же формула, которая уже давно покорила фанатов жанра RTS.

Дата выхода: 26 января

Платформы: ПК

Фото: Hitman, The Medium Game, Stronghold Warlords

Видео: IGN, fireflyworlds