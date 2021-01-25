В Соединенных Штатах кроме больниц, вакцинация проходит даже на обычных парковках, а в Британии прививки делают в кинотеатрах.

Все же рекорды бьет Израиль. Каждый 5-й житель — вакцинирован.

Вакцинация охватила уже более 50 стран мира. А что же Украина? Мы остались единственной страной в Европе, где план иммунизации только на бумаге. В Киеве пока не понимают, какая вакцина может к нам приехать. Чиновники анонсируют поставки американской Pfizer в рамках мировой программы иммунизации COVAX. Впрочем, отмечают — это еще не точно.

На дозы есть еще немало желающих, — рассказал руководитель украинского офиса ВОЗ. И кому они достанутся, еще не решили.

Еще один путь — договариваться с производителями вакцин от коронавируса напрямую. Как это сделало большинство стран. Сейчас между ними развернулось своеобразное соревнование.

Кроме анонсированной американской, на украинский рынок может попасть китайская вакцина от Sinovac Biotech. В конце декабря чиновники из Минздрава похвастались, что заключили с ними контракт.

Споры об эффективности продолжаются относительно многих вакцин. Но, по мнению врачей — вакцинация остается пока единственным спасательным кругом от коронавируса. Но спасаться таким образом многие из украинцев еще не готовы.

Но в Украине есть люди, которые уже прошли вакцинацию, вне очереди. Вроде, у нас стартовала VIP-кампания по прививки против коронавируса. В одной из частных клиник Киева. От 1200 до 2000 евро одна вакцинация.

Договоренности и поставки — это еще не все. Вакцина должна пройти регистрацию в Украине, в государственном экспертном центре. Но пока сюда обращался только один производитель, и это отнюдь не американский или китайский, а российский.

В ВОЗ уже заявили: из-за неравномерного распределения вакцины в мире, быстро преодолеть коронавирус не удастся. Эпидемиологическая ситуация может наоборот обостриться.

Для Украины же промедление с поставками может закончиться международной изоляцией. К примеру, есть риск того, что Европа не откроет границы для украинцев из-за отсутствия вакцинации.

Вакцинация в Киеве

Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что столичная власть ведет переговоры с несколькими европейскими и американскими компаниями-производителями, чтобы обеспечить киевлян вакциной от коронавируса.

Кличко подчеркнул, что в первую очередь необходимо предотвратить распространение болезни и защитить наиболее уязвимые категории населения: врачей, работников социальных служб, сферы образования, специалистов коммунальных предприятий критической инфраструктуры, правоохранителей, спасателей и тому подобное.