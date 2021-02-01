Destruction AllStars и Little Nightmares: во что поиграть в феврале 2021

Вместе с новым поколением игровых консолей пришел и период “затишья”, во время которого выходит небольшое количество видеоигр или ремастеры старых проектов.

Разработчикам еще нужно время, чтобы ознакомиться с новым “железом” и разработкой проектов для него, потому небольшое количество новинок не должно удивлять никого, кто знаком с видеоиграми.

Хотя мы и не уделяем большого внимания перевыпускам старых проектов, в этом месяце все же выйдет несколько интересных ремастеров:

Super Mario 3D World + Bowser’s Fury (Nintendo Switch);

Nioh Remastered – The Complete Edition (PlayStation 5);

Nioh 2 Remastered – The Complete Edition (PlayStation 5);

Ghosts ‘n Goblins: Resurrection (Nintendo Switch).

А теперь Факты ICTV предлагают сосредоточиться на топ-3 новых видеоигр, которые выйдут в феврале 2020 года.

Destruction AllStars

Проект, который должен был стать одним из первых в стартовой линейке PlayStation 5, перенесли на февраль, чтобы полностью отполировать.

Эта игра – соревновательные гонки на разрушение авто, но с необычным поворотом. После уничтожения авто гонщики будут оставаться на арене и также будут участвовать в сражении.

Звезды битвы еще те “акробаты”. Им не в новинку перепрыгивать авто соперников или цепляться за них, бегать по стенам, преодолевать небольшие препятствия и т. д.

Конечно, можно будет находить и другие авто, которые будут периодически появляться на арене, чтобы снова попытать удачу в уничтожении соперников.

Главной фишкой игрового “безумия” станут 16 звезд, у каждого из которых будет свое уникальное авто и способность.

Например, один из персонажей может делать свое авто невидимым, тогда как другой оставляет за собой огненный след, который наносит значительный урон соперникам.

В игре будет несколько игровых режимов, которые рассчитаны как на игру по сети, так и на возможность сразиться с компьютерными оппонентами.

В одном режиме придется контролировать точки, параллельно уничтожая оппонентов, тогда как другой предложит игру на постоянно разрушающейся арене, где последний уцелевший гонщик объявляется победителем.

Разработчики обещают поддерживать Destruction AllStars длительное время поэтому можно ожидать, что количество звезд и режимов для игры будет постоянно пополняться.

А самым приятным бонусом является то, что владельцы подписки PlayStation Plus смогут сыграть в проект бесплатно. Потому на выходе стоит ожидать, что сервера будут заполнены игроками, готовыми устроить хаос на арене.

2 февраля

Платформы: PlayStation 5

Little Nightmares 2

Продолжение небольшого, но атмосферного пазл-платформера Little Nightmares наконец-то доберется до рук игроков.

Одним из главных изменений станет то, что в игре будет несколько персонажей. Главным героем выступит персонаж по имени Моно, тогда как Шесть, известную игрокам по первой части, будет контролировать искусственный интеллект.

В основе геймплея, как и раньше, останется разгадывание необычных загадок. Можно ожидать, что они станут только интереснее благодаря появлению второго персонажа. Кроме того, у главного героя появилась возможность подбирать небольшие предметы и использовать в качестве оружия.

События Little Nightmares 2 будут происходить через некоторое время, после того, как Шесть сбежала с корабля под названием Пасть. Она попала в Бледный город, который ей и предстоит исследовать вместе с Моно.

Несмотря на то, что локации в игре должны стать намного разнообразнее, мрачная атмосфера, присутствовавшая в первой части, никуда не денется.

У игроков будет возможность лучше изучить мир игры и понять, как его обитатели пришли к такому образу жизни.

Можно также предположить, что вторая часть будет хотя бы немного больше своего предшественника, поскольку разработчики не анонсировали дополнительные эпизоды, как это было в Little Nightmares.

Однако все равно не стоит надеяться на то, что Little Nightmares 2 сможет растянуться до 15-20 часов игры.

Дата выхода: 11 февраля

Платформы: PlayStation 4, PlayStation 5 (позже в 2021 году) Xbox One, Xbox Series X/S (позже в 2021 году), Nintendo Switch, ПК

Persona 5 Strikers

Необычное продолжение Persona 5 с подзаголовком Strikers должно наконец-то добраться до европейского рынка, после года эксклюзивности в Японии.

События будут развиваться спустя четыре месяца после завершения оригинальной игры. Джокер и Моргана вернутся в Токио, чтобы провести летние каникулы с другими Призрачными ворами, которые крадут сердца.

Однако во время подготовки к походу они снова оказываются втянутыми в сверхъестественную жизнь Токио и возвращаются к тому, чтобы вновь облачиться в одеяния Призрачных воров.

Больше всего изменится геймплей. В его основу лягут игры типа Dynasty Warriors, в которых один герой способен уничтожить тысячи противников.

Но при этом никуда не денутся и многие фишки серии Persona. Например, во время сражения можно будет остановить время, чтобы использовать умение персонажа.

Также в каждое подземелье можно будет брать до четырех персонажей, у каждого из которых свои уникальные умения.

Конечно же, Джокер, как и раньше, может использовать в сражении нескольких Персон, тогда как у других героев она всего одна, что создает интересную динамику в составлении отряда для исследования подземелий.

Никуда не денется и повседневная жизнь, которая давно стала основой серии. Однако вместо простого взаимодействия с персонажами игры придется выполнять для них задания, что приведет к увеличению характеристик и другим бонусам.

Если верить отзывам японских игроков, то Persona 5 Strikers не разочарует фанатов серии, даже приобретя новые краски в виде динамических сражений.

Дата выхода: 23 февраля

Платформы: PlayStation 4, Nintendo Switch, ПК

Фото: PlayStation, Atlus, Bandai Namco

Видео: PlayStation, BANDAI NAMCO Entertainment Europe