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Братьев Кличко внесли в Книгу рекордов Гиннеса

Братьев-боксеров Виталия и Владимира Кличко внесли в Книгу рекордов Гиннеса, как братьев-чемпионов, которые на двоих провели наибольшее количество боев.

Об этом сообщили на гала-вечере 56-го конгресса Всемирного боксерского совета (WBC).

– Для меня эта награда является неожиданностью. Наш с Владимиром рекорд – это рекорд всех, кто поддерживал братьев-Кличко, кто болел за нас и за Украину. Ведь мы всегда отстаивали честь нашей страны, – написал вечный чемпион WBC, мэр Киева Виталий Кличко на своей странице в Facebook в понедельник вечером.

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56-й Конгресс Всемирного боксерского совета (WBC) проходит с 1 по 5 октября в Киеве. Инициатором проведения конгресса в столице Украины стал мэр Киева Виталий Кличко.

Как сообщалось, Владимир Кличко получил золотой пояс почетного чемпиона WBC.

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