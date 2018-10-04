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МакГрегор обозвал Хабиба крысой и пообещал отправить в горы

Хабиб Нурмагомедов провел открытую тренировку в Лас-Вегасе перед боем с Конором МакГрегором, который пройдет в ночь на 7 октября.

В Лас-Вегасе прошла открытая тренировка бойцов Конора МакГрегора и Хабиба Нурмагомедова перед стартом турнира UFC 229, который пройдет в ночь с 6 на 7 октября.

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После того, как российский боец ​​был освистан ирландскими фанатами Конора, Хабиб взял микрофон и обратился к ним, сделав громкое заявление.

— У меня есть вопросы к Ирландии. Как насчет вашего языка? Что с ирландским языком? Вы ему изменили? Дайте мне ответ. Это очень интересно, – в ответ же он услышал только свист и ругань в свой адрес.

Затем Нурмагомедов совсем перешел к прямым наездам на своего соперника:

— Конор говорит о том, что сражается против Англии. Но его дед был в английской морской пехоте! И он убивал ирландцев. А теперь вы поддерживаете его. В субботу ночью я это изменю, – заявил Хабиб Нурмагомедов.

А вот экс-чемпион мира Конор МакГрегор после тренировки заявил, что уверен в своей легкой победе над оппонентом.

— В субботу вечером я снесу ему (Хабибу, ред.) голову, поверьте мне. Я легко смогу в него попасть, он предсказуем. Давайте схватим эту вонючую дагестанскую крысу и отправим обратно в горы, – сказал МакГрегор.

Напомним, МакГрегор устроил пьяное шоу на пресс-конференции по Хабибом.

ФотоFox Sports.

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