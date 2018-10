В Лас-Вегасе прошла открытая тренировка бойцов Конора МакГрегора и Хабиба Нурмагомедова перед стартом турнира UFC 229, который пройдет в ночь с 6 на 7 октября.

Читайте: Где и когда смотреть бой МакГрегор — Хабиб

После того, как российский боец ​​был освистан ирландскими фанатами Конора, Хабиб взял микрофон и обратился к ним, сделав громкое заявление.

— У меня есть вопросы к Ирландии. Как насчет вашего языка? Что с ирландским языком? Вы ему изменили? Дайте мне ответ. Это очень интересно, – в ответ же он услышал только свист и ругань в свой адрес.

“Where is your language?”

“Are you with England now?”

Khabib didn’t take too kindly to boos from the Irish fans…

And he’s done a bit of homework on Conor’s family tree #UFC229 pic.twitter.com/RO1gtYIGh2

— Watch #UFC229: Khabib v McGregor live on BT Sport (@btsportufc) 4 октября 2018 г.