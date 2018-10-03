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Где и когда смотреть бой МакГрегор — Хабиб

Прямую трансляцию боя между чемпионом UFC Хабибом Нурмагомедов и экс-чемпионом UFC Конором МакГрегором отечественные любители единоборств могут посмотреть на телеканале 2+2 в ночь с 6 на 7 октября в 6.00.

Бой Макгрегор – Хабиб состоится в ночь с 6 на 7 октября не ранее 6:00 утра в Лас-Вегасе.

Бой пройдет на арене T-Mobile Arena, которая вмещает 20 тыс. зрителей во время поединков в боксе и ММА.

Посмотреть долгожданный поединок бойцов можно будет благодаря прямой трансляции на канале 2+2, которая начнется в 5 утра.

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Кроме того, поединок в Лас-Вегасе покажет российский телеканал Матч ТВ и американский кабельный вещатель Fox UFC.

Отметим, что поединок МакГрегор – Нурмагомедов будет титульным. Русиянин проведет защиту чемпионского пояса в легком весе в рамках турнира UFC 229.

Также Факты ICTV писали, что отец МакГрегора сделал смелое заявление касательно предстоящего боя.

ФотоGetty Images.

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