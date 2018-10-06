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Макгрегор ударил Нурмагомедова на церемонии взвешивания

Конор МакГрегор и Хабиб Нурмагомедов едва не подрались во время дуэли взглядов.

В Лас-Вегасе на церемонии взвешивания перед сегодняшним поединком между Конором МакГрегором и Хабибом Нурмагомедовым ирландец во время дуэли взглядов ударил соперника по руке и замахнулся на него ногой.

После выходки Макгрегора соперники едва не подрались перед боем. Представители команд вовремя разняли бойцов.

Взвешивание показало, что россиянин весит 70,3 кг, ирландец – 70,1 кг.

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Бой между Нурмагомедовым и МакГрегором начнется 7 октября в 5 утра по киевскому времени. На кону пояс чемпиона UFC в легком весе. На данный момент чемпионский титул принадлежит Нурмагомедову.

Напомним, МакГрегор устроил пьяное шоу на пресс-конференции по Хабибом.

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