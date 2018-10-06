Конор Макгрегор і Хабіб Нурмагомедов ледь не побилися під час дуелі поглядів.

У Лас-Вегасі на церемонії зважування перед сьогоднішнім поєдинком між Конором Макгрегором і Хабібом Нурмагомедовим ірландець під час дуелі поглядів вдарив суперника по руці й замахнувся на нього ногою.

Після витівки Макгрегора суперники ледь не побилися перед боєм. Представники команд вчасно розняли бійців.

Зважування показало, що росіянин важить 70,3 кг, ірландець – 70,1 кг.

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Бій між Нурмагомедовим і Макгрегором розпочнеться 7 жовтня о 5 ранку за київським часом. На кону пояс чемпіона UFC у легкій вазі. На даний момент чемпіонський титул належить Нурмагомедову.

Нагадаємо, МакГрегор влаштував п’яне шоу на прес-конференції з Хабібом.