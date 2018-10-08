Факты ICTV подводят итоги 11-го тура украинской Премьер-лиги.
Накануне в чемпионате Украины по футболу сыграли одиннадцатый тур. Открывали тур в Мариуполе матчем Мариуполь – Карпаты, который не смог определить победителя и завершился результативной ничьей.Читайте: Лига Европы: календарь и результаты матчей Лига чемпионов: календарь и результаты матчей Лига наций: календарь и результаты матчей
Динамо без Хацкевича, который отбывает дисквалификацию, обыграло Олимпик благодаря единственному голу Морозюка, а вот Шахтер потерял очки в игре с луганской Зарей, сыграв вничью 1:1.
Мариуполь – Карпаты – 1:1
Голы: Борячук, 52 – Гуцуляк, 13
Александрия – Черноморец – 3:2
Голы: Ковалец, 44, Шастал, 56 Банада, 70 – Грачев, 18 Татаркова, 80
Львов – Десна – 1:3
Голы: Дуарте, 52 – Фаворов, 4, 87 Филлипов, 28
Шахтер – Заря – 1:1
Голы: Мораес, 44 – Харатин, 49
Динамо Киев – Олимпик – 1:0
Голы: Морозюк, 30
Ворскла – Арсенал-Киев – 0:2
Голы: Грын, 72, 79
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Фото: FC Zorya