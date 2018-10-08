Факты ICTV подводят итоги 11-го тура украинской Премьер-лиги.

Накануне в чемпионате Украины по футболу сыграли одиннадцатый тур. Открывали тур в Мариуполе матчем Мариуполь – Карпаты, который не смог определить победителя и завершился результативной ничьей.

Динамо без Хацкевича, который отбывает дисквалификацию, обыграло Олимпик благодаря единственному голу Морозюка, а вот Шахтер потерял очки в игре с луганской Зарей, сыграв вничью 1:1.

Мариуполь – Карпаты – 1:1

Голы: Борячук, 52 – Гуцуляк, 13

Александрия – Черноморец – 3:2

Голы: Ковалец, 44, Шастал, 56 Банада, 70 – Грачев, 18 Татаркова, 80

Львов – Десна – 1:3

Голы: Дуарте, 52 – Фаворов, 4, 87 Филлипов, 28

Шахтер – Заря – 1:1

Голы: Мораес, 44 – Харатин, 49

Динамо Киев – Олимпик – 1:0

Голы: Морозюк, 30

Ворскла – Арсенал-Киев – 0:2

Голы: Грын, 72, 79

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Фото: FC Zorya