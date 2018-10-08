Факти ICTV підбивають підсумки 11-го туру української Прем’єр-ліги.

Напередодні в чемпіонаті України з футболу відіграли одинадцятий тур. Відкривали тур у Маріуполі матчем Маріуполь — Карпати, який не зміг визначити переможця і завершився результативною нічиєю.

Динамо без Хацкевича, який відбуває дискваліфікацію, обіграло Олімпік завдяки єдиному голу Морозюка, а ось Шахтар втратив очки у грі з луганською Зорею, зігравши внічию 1:1.

Маріуполь – Карпати — 1:1

Голи: Борячук, 52 — Гуцуляк, 13

Олександрія — Чорноморець — 3:2

Голи: Ковалець, 44, Шастал, 56 Банада, 70 — Грачов, 18 Татарков, 80

Львів — Десна – 1:3

Голи: Дуарте, 52 — Фаворов, 4, 87 Філліпов, 28

Шахтар — Зоря – 1:1

Голи: Мораес, 44 — Харатін, 49

Динамо Київ — Олімпік – 1:0

Голи: Морозюк, 30

Ворскла — Арсенал-Київ – 0:2

Голи: Грин, 72, 79

Раніше ФФУ прокоментувала можливість спарингу з Росією.

Фото: FC Zorya