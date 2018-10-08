Факти ICTV підбивають підсумки 11-го туру української Прем’єр-ліги.
Напередодні в чемпіонаті України з футболу відіграли одинадцятий тур. Відкривали тур у Маріуполі матчем Маріуполь — Карпати, який не зміг визначити переможця і завершився результативною нічиєю.Читайте: Ліга Європи: календар та результати матчів Ліга чемпіонів: календар та результати матчів Ліга націй: календар та результати матчів
Динамо без Хацкевича, який відбуває дискваліфікацію, обіграло Олімпік завдяки єдиному голу Морозюка, а ось Шахтар втратив очки у грі з луганською Зорею, зігравши внічию 1:1.
Маріуполь – Карпати — 1:1
Голи: Борячук, 52 — Гуцуляк, 13
Олександрія — Чорноморець — 3:2
Голи: Ковалець, 44, Шастал, 56 Банада, 70 — Грачов, 18 Татарков, 80
Львів — Десна – 1:3
Голи: Дуарте, 52 — Фаворов, 4, 87 Філліпов, 28
Шахтар — Зоря – 1:1
Голи: Мораес, 44 — Харатін, 49
Динамо Київ — Олімпік – 1:0
Голи: Морозюк, 30
Ворскла — Арсенал-Київ – 0:2
Голи: Грин, 72, 79
Раніше ФФУ прокоментувала можливість спарингу з Росією.
Фото: FC Zorya