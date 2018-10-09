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Зенит и Краснодар выгонят российских футболистов из-за избиения людей

Руководство российских клубов Зенит и Краснодар намерены расторгнуть контракты с Александром Кокориным и Павлом Мамаевым, которые участвовали в избиении людей в центре Москвы.

Российские клубы Зенит и Краснодар готовы пойти на радикальные меры после инцидента с их футболистами Александром Кокориным и Павлом Мамаевым, которые избили трех человек в Москве.

В свою очередь руководство Краснодара собирается разорвать контракт с российским футболистом Павлом Мамаевым. Об этом клуб объявил на своем сайте.

— Сейчас мы изучаем, как разорвать контракт с игроком. К сожалению, контракты составлены таким образом, что они максимально защищают профессиональных спортсменов. Но мы сделаем все, чтобы этого добиться, – говорится в заявлении пресс-службы клуба.

Руководство команды возмущено выходкой игрока и пообещало применить жестокие санкции к футболисту.

— Мы впервые столкнулись с ситуацией, когда начато уголовное расследование инцидента, связанного с футболистом клуба. То, что мы увидели на видео – это возмутительно. Прежде всего, применим все возможные санкции, прописанные в контракте. Мы наложим на игрока максимальный штраф и отстраним от тренировок с первой командой, – сообщает официальный сайт Краснодара.

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Разорвать контракт с Александром Кокориным намерен и питерский Зенит.

— То, что произошло вчера в Москве с участием Александра Кокорина, вызывает в клубе резкое неприятие и возмущение. Мы ждем правовой оценки соответствующих органов, но с человеческой и эмоциональной точки зрения подобный инцидент вызывает только стыд, – говорится в официальном заявлении Зенита.

Недавно также стало известно, что за 2 часа до инцидента с избиением московского чиновника Кокорин, Мамаев и их друзья избили 33-летнего гражданина Республики Беларусь Виктора Соловьева.

Фото: соцсети.

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