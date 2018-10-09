Керівництво російських клубів Зеніт та Краснодар мають намір розірвати контракти з Олександром Кокоріним та павлом Мамаєвим, котрі влаштували побиття людей у центрі Москви.

Російські клуби Зеніт та Краснодар готові піти на радикальні міри після інциденту з їхніми футболістами Олександром Кокоріним та Павлом Мамаєвим, які побили трьох людей у Москві.

У свою чергу керівництво Краснодара збирається розірвати контракт з російським футболістом Павлом Мамаєвим. Про це клуб оголосив на своєму сайті.

— Наразі ми вивчаємо, як розірвати контракт із гравцем. На жаль, контракти складені таким чином, що вони максимально захищають професійних спортсменів. Але ми зробимо все, щоб цього домогтися, – йдеться в заяві прес-служби клубу.

Керівництво команди обурене витівкою гравця й пообіцяло застосувати жорстокі санкції до футболіста.

— Ми вперше зіткнулися з ситуацією, коли розпочато кримінальне розслідування інциденту, пов’язаного з футболістом клубу. Те, що ми побачили на відео – це обурливо. Передусім, застосуємо всі можливі санкції, прописані в контракті. Ми накладемо на гравця максимальний штраф і відсторонимо від тренувань з першою командою, – повідомляє офіційний сайт Краснодара.

Розірвати контракт з Олександром Кокоріним має намір і пітерський Зеніт.

— Те, що сталося вчора в Москві за участю Олександра Кокоріна, викликає в клубі різке неприйняття і обурення. Ми чекаємо правової оцінки відповідних органів, але з людською і емоційної точки зору подібний інцидент викликає тільки сором, – йдеться в офіційній заяві Зеніту.

Нещодавно також стало відомо, що за дві години до інциденту з побиттям московського чиновника Кокорін, Мамаєв та їхні друзі побили 33-річного громадянина республіки Білорусь Віктора Соловйова.

Фото: соцмережі.