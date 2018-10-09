PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Спорт / Зеніт та Краснодар виженуть російських футболістів через побиття людей/

Зеніт та Краснодар виженуть російських футболістів через побиття людей

Керівництво російських клубів Зеніт та Краснодар мають намір розірвати контракти з Олександром Кокоріним та павлом Мамаєвим, котрі влаштували побиття людей у центрі Москви.

Російські клуби Зеніт та Краснодар готові піти на радикальні міри після інциденту з їхніми футболістами Олександром Кокоріним та Павлом Мамаєвим, які побили трьох людей у Москві.

У свою чергу керівництво Краснодара збирається розірвати контракт з російським футболістом Павлом Мамаєвим. Про це клуб оголосив на своєму сайті.

— Наразі ми вивчаємо, як розірвати контракт із гравцем. На жаль, контракти складені таким чином, що вони максимально захищають професійних спортсменів. Але ми зробимо все, щоб цього домогтися, – йдеться в заяві прес-служби клубу.

Керівництво команди обурене витівкою гравця й пообіцяло застосувати жорстокі санкції до футболіста.

— Ми вперше зіткнулися з ситуацією, коли розпочато кримінальне розслідування інциденту, пов’язаного з футболістом клубу. Те, що ми побачили на відео – це обурливо. Передусім, застосуємо всі можливі санкції, прописані в контракті. Ми накладемо на гравця максимальний штраф і відсторонимо від тренувань з першою командою, – повідомляє офіційний сайт Краснодара.

Читайте: Російські футболісти на гру з Хорватією вийшли під допінгом - Bild Кокорін, Акінфєєв і ще 10 гравців збірної Росії підозрюються в допінгу Лише після матчу Україна - Марс! ФФУ прокоментувала можливість спарингу з Росією

Розірвати контракт з Олександром Кокоріним має намір і пітерський Зеніт.

—  Те, що сталося вчора в Москві за участю Олександра Кокоріна, викликає в клубі різке неприйняття і обурення. Ми чекаємо правової оцінки відповідних органів, але з людською і емоційної точки зору подібний інцидент викликає тільки сором, – йдеться в офіційній заяві Зеніту.

Нещодавно також стало відомо, що за дві години до інциденту з побиттям московського чиновника Кокорін, Мамаєв та їхні друзі побили 33-річного громадянина республіки Білорусь Віктора Соловйова.

Фото: соцмережі.

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Гравці збірної Росії побили московського чиновника
Лише після матчу Україна – Марс! ФФУ прокоментувала можливість спарингу з Росією
Російські футболісти на гру з Хорватією вийшли під допінгом – Bild
Хорватія в серії пенальті вибила Росію і вийшла до півфіналу ЧС
Росія — Хорватія – 2:2. Онлайн-трансляція матчу
Присутність Росії в 1/4 фіналу випадкова, її силу показав Уругвай – експерт
Росія — Хорватія: букмекери назвали фаворита
Де дивитися Росія — Хорватія
Завантаження...
Завантаження...
Завантаження...

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка