Керівництво російських клубів Зеніт та Краснодар мають намір розірвати контракти з Олександром Кокоріним та павлом Мамаєвим, котрі влаштували побиття людей у центрі Москви.
Російські клуби Зеніт та Краснодар готові піти на радикальні міри після інциденту з їхніми футболістами Олександром Кокоріним та Павлом Мамаєвим, які побили трьох людей у Москві.
У свою чергу керівництво Краснодара збирається розірвати контракт з російським футболістом Павлом Мамаєвим. Про це клуб оголосив на своєму сайті.
— Наразі ми вивчаємо, як розірвати контракт із гравцем. На жаль, контракти складені таким чином, що вони максимально захищають професійних спортсменів. Але ми зробимо все, щоб цього домогтися, – йдеться в заяві прес-служби клубу.
Керівництво команди обурене витівкою гравця й пообіцяло застосувати жорстокі санкції до футболіста.
— Ми вперше зіткнулися з ситуацією, коли розпочато кримінальне розслідування інциденту, пов’язаного з футболістом клубу. Те, що ми побачили на відео – це обурливо. Передусім, застосуємо всі можливі санкції, прописані в контракті. Ми накладемо на гравця максимальний штраф і відсторонимо від тренувань з першою командою, – повідомляє офіційний сайт Краснодара.Читайте: Російські футболісти на гру з Хорватією вийшли під допінгом - Bild Кокорін, Акінфєєв і ще 10 гравців збірної Росії підозрюються в допінгу Лише після матчу Україна - Марс! ФФУ прокоментувала можливість спарингу з Росією
Розірвати контракт з Олександром Кокоріним має намір і пітерський Зеніт.
— Те, що сталося вчора в Москві за участю Олександра Кокоріна, викликає в клубі різке неприйняття і обурення. Ми чекаємо правової оцінки відповідних органів, але з людською і емоційної точки зору подібний інцидент викликає тільки сором, – йдеться в офіційній заяві Зеніту.
Нещодавно також стало відомо, що за дві години до інциденту з побиттям московського чиновника Кокорін, Мамаєв та їхні друзі побили 33-річного громадянина республіки Білорусь Віктора Соловйова.
Фото: соцмережі.