Форвард Зенита Александр Кокорин и полузащитник Краснодара Павел Мамаев, задержаны на 48 часов.
Нападающий Зенита Александр Кокорин и хавбек Краснодара Павел Мамаев, задержаны на 48 часов ГУ МВД России.
Об этом сообщает телеграмм канал Mash.
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По информации источника, Кокорина, скорее всего, поместят в изолятор на 48 часов. За это время следствие будет собирать доказательства. Известно также, что обвинение будет просить у суда ареста для футболистов.
Напомним, 8 октября Кокорин и Мамаев вместе со своими друзьями устроили две драки. Один из пострадавших после инцидента был доставлен в реанимацию с черепно-мозговой травмой и сотрясением мозга.
Фото: Football-tv.ru
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