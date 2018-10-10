Форвард Зенита Александр Кокорин и полузащитник Краснодара Павел Мамаев, задержаны на 48 часов.

Нападающий Зенита Александр Кокорин и хавбек Краснодара Павел Мамаев, задержаны на 48 часов ГУ МВД России.

Об этом сообщает телеграмм канал Mash.

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По информации источника, Кокорина, скорее всего, поместят в изолятор на 48 часов. За это время следствие будет собирать доказательства. Известно также, что обвинение будет просить у суда ареста для футболистов.

Напомним, 8 октября Кокорин и Мамаев вместе со своими друзьями устроили две драки. Один из пострадавших после инцидента был доставлен в реанимацию с черепно-мозговой травмой и сотрясением мозга.

Фото: Football-tv.ru