PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Спорт / Российских футболистов Кокорина и Мамаева поместят в следственный изолятор/

Российских футболистов Кокорина и Мамаева поместят в следственный изолятор

Форвард Зенита Александр Кокорин и полузащитник Краснодара Павел Мамаев, задержаны на 48 часов.

Нападающий Зенита Александр Кокорин и хавбек Краснодара Павел Мамаев, задержаны на 48 часов ГУ МВД России.

Об этом сообщает телеграмм канал Mash.

Читайте: Зенит и Краснодар выгонят российских футболистов из-за избиения людей

По информации источника, Кокорина, скорее всего, поместят в изолятор на 48 часов. За это время следствие будет собирать доказательства. Известно также, что обвинение будет просить у суда ареста для футболистов.

Напомним, 8 октября Кокорин и Мамаев вместе со своими друзьями устроили две драки. Один из пострадавших после инцидента был доставлен в реанимацию с черепно-мозговой травмой и сотрясением мозга.

Фото: Football-tv.ru

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Зенит и Краснодар выгонят российских футболистов из-за избиения людей
Игроки сборной России избили московского чиновника
Только после матча Украина – Марс! ФФУ прокомментировала возможность спарринга с Россией
Российские футболисты на игру с Хорватией вышли под допингом – Bild
Хорватия в серии пенальти выбила Россию и вышла в полуфинал ЧМ
Россия – Хорватия – 2:2. Онлайн-трансляция матча
Присутствие России в 1/4 финала случайное, ее силу показал Уругвай – эксперт
Россия — Хорватия: букмекеры назвали фаворита
Загружается…
Загружается…
Загружается…

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка