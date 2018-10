Первая ракетка Украины Элина Свитолина вышла в полуфинал Итогового турнира WTA в Сингапуре.

Для этого украинке нужно было выиграть хотя бы одну партию в матче третьего тура против третьего номера мирового рейтинга Каролин Возняцки.

Читайте: Свитолина победила в дебютном матче итогового турнира WTA

В первом сете Элина уступила датчанке 5:7, но во втором все же одержала победу — 7:5, взяв решающий брейк с пятого раза.

.@ElinaSvitolina takes the second set 7-5 which sees her seal her semifinal place at the @WTAFinalsSG!

Catch all the final set action with us —–> https://t.co/m9aOb9GNZ6 pic.twitter.com/CN5DHK7fWP

— WTA (@WTA) 25 октября 2018 г.