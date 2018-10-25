Украинка Элина Свитолина пробилась в полуфинал итогового турнира, который проходит в Сингапуре.

Первая ракетка Украины Элина Свитолина вышла в полуфинал Итогового турнира WTA в Сингапуре.

Для этого украинке нужно было выиграть хотя бы одну партию в матче третьего тура против третьего номера мирового рейтинга Каролин Возняцки.

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В первом сете Элина уступила датчанке 5:7, но во втором все же одержала победу — 7:5, взяв решающий брейк с пятого раза.

.@ElinaSvitolina takes the second set 7-5 which sees her seal her semifinal place at the @WTAFinalsSG! Catch all the final set action with us —–> https://t.co/m9aOb9GNZ6 pic.twitter.com/CN5DHK7fWP — WTA (@WTA) 25 октября 2018 г.

Третий сет тоже был за украинкой – 6:3 в пользу Элины. С тремя победами в активе Свитолина заняла первое место в Белой группе и пробилась в полуфинал. Чешка Каролина Плишкова вторая.

Матчи Красной группы состоятся завтра.

Напомним, Свитолина взяла верх над Плишковой во втором матче в Сингапуре.

Фото: Clive Brunskill/Getty Images.