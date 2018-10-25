PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Спорт / Свитолина обыграла Возняцки и вышла в полуфинал Итогового турнира WTA/

Свитолина обыграла Возняцки и вышла в полуфинал Итогового турнира WTA

Украинка Элина Свитолина пробилась в полуфинал итогового турнира, который проходит в Сингапуре.

Первая ракетка Украины Элина Свитолина вышла в полуфинал Итогового турнира WTA в Сингапуре.

Для этого украинке нужно было выиграть хотя бы одну партию в матче третьего тура против третьего номера мирового рейтинга Каролин Возняцки.

Читайте: Свитолина победила в дебютном матче итогового турнира WTA

В первом сете Элина уступила датчанке 5:7, но во втором все же одержала победу — 7:5, взяв решающий брейк с пятого раза.

Третий сет тоже был за украинкой – 6:3 в пользу Элины. С тремя победами в активе Свитолина заняла первое место в Белой группе и пробилась в полуфинал. Чешка Каролина Плишкова вторая.

Матчи Красной группы состоятся завтра.

Напомним, Свитолина взяла верх над Плишковой во втором матче в Сингапуре.

Фото: Clive Brunskill/Getty Images.

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Свитолина взяла верх над Плишковой во втором матче в Сингапуре
Свитолина победила в дебютном матче итогового турнира WTA
Соперницы Свитолиной на итоговом турнире WTA
Ястремская разгромила россиянку и прошла в полуфинал в Люксембурге
Свитолина сыграет на итоговом турнире WTA в Сингапуре
Двух украинских теннисистов дисквалифицировали пожизненно
Даяна Ястремская поднялась на 36 позиций в рейтинге лучших теннисисток мира
ястремская
Ястремская выиграла теннисный турнир WTA
Загружается…
Загружается…
Загружается…

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка