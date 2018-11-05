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Мейвезер проведет бой ММА

Американский боксер Флойд Мейвезер проведет бой ММА. Первый поединок состоится 31 декабря.

Об этом сообщает ESPN.

Первый бой пройдет в рамках турнира RIZIN 31 декабря.

Соперником Мейвезера станет японский кикбоксер Тенсин Нацукава.

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Поединок пройдет в Saitama Super Arena в Сайтаме (Япония). Арена рассчитана на 37 тысяч зрителей.

Нацукава имеет на своем счету 4 победы и ни одного поражения.

Ранее глава UFC (Абсолютного бойцовского чемпионата) Дэйна Уайт заявил, что бой между Мейвезером и российским бойцом ММА Хабибом Нурмагомедовым может произойти только по правилам смешанных единоборств.

Фото: dreamstime.

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