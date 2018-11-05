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Мейвезер проведе бій ММА

Американський боксер Флойд Мейвезер проведе бій ММА. Перший поєдинок відбудеться 31 грудня.

Про це повідомляє ESPN.

Перший бій пройде в рамках турніру RIZIN 31 грудня.

Суперником Мейвезера стане японський кікбоксер Тенсін Нацукава.

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Поєдинок пройде у Saitama Super Arena у Сайтамі (Японія). Арена розрахована на 37 тисяч глядачів.

Нацукава має на своєму рахунку 4 перемоги і жодної поразки.

Нагадаємо, глава UFC (Абсолютного бійцівського чемпіонату) Дейна Вайт заявив, що бій між Мейвезером та російським бійцем ММА Хабібом Нурмагомедовим може відбутися лише за правилами змішаних єдиноборств.

Фото: dreamstime.

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