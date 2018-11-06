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Где смотреть Манчестер Сити — Шахтер

Прямую трансляцию матча четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов между Манчестер Сити и Шахтером покажет телеканал Футбол 2.

В четвертом матче группового этапа Лиги чемпионов УЕФА Манчестер Сити дома сыграет с донецким Шахтером. Матч пройдет 7 ноября во Манчестере на стадионе Этихад.

Начало матча в 22:00.

Отечественные болельщики имеют возможность посмотреть игру в прямом эфире на телеканале Футбол 2.

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Также матч можно будет посмотреть на ресурсах LIVETVlivesportsmotrisport и SportLive.

Если у вас не будет возможности посмотреть игру в прямом эфире, вы сможете следить за ходом событий во время текстовой онлайн-трансляции на Фактах ICTV.

ФотоFC Shakhtar.

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