Пряму трансляцію матчу четвертого туру групового етапу Ліги чемпіонів між Манчестер Сіті та Шахтарем покаже телеканал Футбол 2.
У четвертому матчі групового етапу Ліги чемпіонів УЄФА Манчестер Сіті вдома зіграє з донецьким Шахтарем. Матч пройде 7 листопада у Манчестері на стадіоні Етіхад.
Початок матчу о 22:00.
Вітчизняні вболівальники мають можливість подивитися гру в прямому ефірі на телеканалі Футбол 2.Читайте: Фонсека на гру з Манчестер Сіті взяв 22 футболіста Ліга чемпіонів: календар та результати матчів Манчестер Сіті — Шахтар: прогноз букмекерів на матч
Також матч можна буде подивитися на ресурсах LIVETV, livesport, smotrisport та SportLive.
Якщо у вас не буде можливості подивитися гру у прямому ефірі, ви зможете стежити за перебігом подій під час текстової онлайн-трансляції матчу Манчестер Сіті — Шахтар на Фактах ICTV.
Фото: FC Shakhtar.