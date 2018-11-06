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Итоговый турнир ATP: кто с кем сыграет (ГОЛОСОВАНИЕ)

В Лондоне состоялась жеребьевка Итогового турнира ATP, согласно которому Джокович и Федерер сыграют в разных группах.

11 ноября в Лондоне стартует Итоговый турнир ATP, на котором выступят восемь лучших теннисистов планеты.

Об этом сообщает официальный сайт ATP.

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Традиционно накануне состоялась жеребьевка турнира:

Группа Куэртена

  • Новак Джокович
  • Марин Чилич
  • Александр Зверев
  • Джон Изнер

Группа Хьюитта

  • Роджер Федерер
  • Доминик Тим
  • Кевин Андерсон
  • Кей Нисикори

Ранее из-за травмы с турнира снялись испанец Рафаэль Надаль и аргентинец Хуан Мартин дель Потро. Их места заняли Нисикори и Изнер.

Итоговый турнир ATP продлится до 18 ноября.

Поэтому Факты ICTV предлагают вам взглянуть на восьмерку сильнейших теннисистов мира и выбрать самого стильного на итоговом турнире ATP.

ФотоZhukovskyDreamstime.com.

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