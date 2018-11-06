В Лондоне состоялась жеребьевка Итогового турнира ATP, согласно которому Джокович и Федерер сыграют в разных группах.

11 ноября в Лондоне стартует Итоговый турнир ATP, на котором выступят восемь лучших теннисистов планеты.

Об этом сообщает официальный сайт ATP.

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Традиционно накануне состоялась жеребьевка турнира:

Группа Куэртена

Новак Джокович

Марин Чилич

Александр Зверев

Джон Изнер

Группа Хьюитта

Роджер Федерер

Доминик Тим

Кевин Андерсон

Кей Нисикори

Ранее из-за травмы с турнира снялись испанец Рафаэль Надаль и аргентинец Хуан Мартин дель Потро. Их места заняли Нисикори и Изнер.

Итоговый турнир ATP продлится до 18 ноября.

Поэтому Факты ICTV предлагают вам взглянуть на восьмерку сильнейших теннисистов мира и выбрать самого стильного на итоговом турнире ATP.

Фото: Zhukovsky| Dreamstime.com.