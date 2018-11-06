В Лондоне состоялась жеребьевка Итогового турнира ATP, согласно которому Джокович и Федерер сыграют в разных группах.
11 ноября в Лондоне стартует Итоговый турнир ATP, на котором выступят восемь лучших теннисистов планеты.
Об этом сообщает официальный сайт ATP.
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Традиционно накануне состоялась жеребьевка турнира:
Группа Куэртена
- Новак Джокович
- Марин Чилич
- Александр Зверев
- Джон Изнер
Группа Хьюитта
- Роджер Федерер
- Доминик Тим
- Кевин Андерсон
- Кей Нисикори
Ранее из-за травмы с турнира снялись испанец Рафаэль Надаль и аргентинец Хуан Мартин дель Потро. Их места заняли Нисикори и Изнер.
Итоговый турнир ATP продлится до 18 ноября.
Поэтому Факты ICTV предлагают вам взглянуть на восьмерку сильнейших теннисистов мира и выбрать самого стильного на итоговом турнире ATP.
Фото: Zhukovsky| Dreamstime.com.