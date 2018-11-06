У Лондоні відбулося жеребкування Підсумкового турніру ATP, згідно з яким Джокович та Федерер зіграють у різних групах.

11 листопада у Лондоні стартує Підсумковий турнір ATP, на якому виступлять вісім найкращих тенісистів планети.

Про це повідомляє офіційний сайт ATP.

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Традиційно напередодні відбулося жеребкування турніру:

Група Куертена

Новак Джокович

Марін Чиліч

Олександр Звєрєв

Джон Ізнер

Група Хьюїтта

Роджер Федерер

Домінік Тім

Кевін Андерсон

Кей Нісікорі

Раніше через травми з турніру знялися іспанець Рафаель Надаль та аргентинець Хуан Мартін дель Потро. Їхні місця зайняли Нісікорі та Ізнер.

Підсумковий турнір ATP триватиме до 18 листопада.

Тож Факти ICTV пропонують вам поглянути на вісімку найсильніших тенісистів світу та обрати найстильнішого на підсумковому турнірі ATP.

Фото: Zhukovsky| Dreamstime.com.