Прямую трансляцию матча четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов между Манчестер Сити и Шахтером покажет телеканал Футбол 2.
В четвертом матче группового этапа Лиги чемпионов УЕФА Манчестер Сити дома сыграет с донецким Шахтером. Матч пройдет 7 ноября во Манчестере на стадионе Этихад.
Начало матча в 22:00.
Отечественные болельщики имеют возможность посмотреть игру в прямом эфире на телеканале Футбол 2.Читайте: Фонсека на игру с Манчестер Сити взял 22 футболиста Лига чемпионов: календарь и результаты матчей Манчестер Сити — Шахтер прогноз букмекеров на матч
Также матч можно будет посмотреть на ресурсах LIVETV, livesport, smotrisport и SportLive.
Если у вас не будет возможности посмотреть игру в прямом эфире, вы сможете следить за ходом событий во время текстовой онлайн-трансляции матча Манчестер Сити — Шахтер на Фактах ICTV.
Фото: FC Shakhtar.