Украинская шахматистка Мария Музычук уверенно вышла в полуфинал чемпионата мира.

Украинская шахматистка Мария Музычук в четвертьфинале чемпионата мира по шахматам на тай-брейке обыграла представительницу Казахстана Жансае Абдумалие 3,5: 2,5 (1:0, 0:1, 1:0, 0:1, 1:0, 0:5 0:5).

В полуфинале соревнований, которые проходят в российском Ханты-Мансийске она встретится с шахматисткой из РФ Екатериной Лагно.

Читайте: Украинец Новиков стал чемпионом мира по греко-римской борьбе

А вот родная сестра Марии — Анна покинула турнир, уступив на тай-брейке россиянке Александре Костенюк.

Общий призовой фонд турнира составляет $450 тыс. Чемпионат мира продлится до 23 ноября.

Напомним, олимпийский чемпион Олег Верняев занял второе место на чемпионате мира в упражнениях на брусьях.

Фото: World Of Dreams.