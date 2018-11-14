Українська шахістка Марія Музичук впевнено вийшла до півфіналу чемпіонату світу.
Українська шахістка Марія Музичук у чвертьфіналі чемпіонату світу з шахів на тай-брейку обіграла представницю Казахстану Жансає Абдумаліе 3,5:2,5 (1:0, 0:1, 1:0, 0:1, 1:0, 0:5, 0:5).
У півфіналі змагань, які проходять у російському Ханти-Мансійську вона зустрінеться з шахісткою з РФ Єкатериною Лагно.
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А ось рідна сестра Марії — Анна покинула турнір, поступившись на тай-брейку росіянці Александрі Костенюк.
Загальний призовий фонд турніру складає $450 тис. Чемпіонат світу триватиме до 23 листопада.
Нагадаємо, олімпійський чемпіон Олег Верняєв посів друге місце на чемпіонаті світу у вправах на брусах.
Фото: World Of Dreams.
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