Українська шахістка Марія Музичук впевнено вийшла до півфіналу чемпіонату світу.

Українська шахістка Марія Музичук у чвертьфіналі чемпіонату світу з шахів на тай-брейку обіграла представницю Казахстану Жансає Абдумаліе 3,5:2,5 (1:0, 0:1, 1:0, 0:1, 1:0, 0:5, 0:5).

У півфіналі змагань, які проходять у російському Ханти-Мансійську вона зустрінеться з шахісткою з РФ Єкатериною Лагно.

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А ось рідна сестра Марії — Анна покинула турнір, поступившись на тай-брейку росіянці Александрі Костенюк.

Загальний призовий фонд турніру складає $450 тис. Чемпіонат світу триватиме до 23 листопада.

Нагадаємо, олімпійський чемпіон Олег Верняєв посів друге місце на чемпіонаті світу у вправах на брусах.

Фото: World Of Dreams.