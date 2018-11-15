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Какой удар! Голкипер сборной Англии положил сухой лист с углового

Вратарь сборной Англии Джордан Пикфорд забил фантастический гол с углового на тренировке.

Сборная Англии готовится к товарищескому матчу против сборной США, который 15 ноября пройдет на Уэмбли и матча в Лиге наций 18 ноября против сборной Хорватии.

На сбор наставник команды Гарет Саутгейт вызвал 28 футболистов, среди которых голкипер Эвертона Джордан Пикфорд.

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На тренировке Трех львов Джордан решил продемонстрировать свои бомбардирские способности.

Пикфорд как раз покидал поле, когда взял мяч и нанес мощный удар от углового флажка.

Круглый по невероятной траектории попал точно по назначению. После чего, довольный Пикфорд направился в сторону базы.

Ранее вратарь Уотфорда показал ужасную травму головы.

Фото: скріншот відео/England.

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