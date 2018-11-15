Воротар збірної Англії Джордан Пікфорд забив фантастичний гол з кутового на тренуванні.

Збірна Англії готується до товариського матчу проти збірної США, який пройде на Вемблі 15 листопада та матчу у Лізі націй 18 листопада проти збірної Хорватії.

На збір наставник команди Гарет Саутгейт викликав 28 футболістів, серед яких голкіпер Евертона Джордан Пікфорд.

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На тренуванні Трьох левів Джордан вирішив продемонструвати свої бомбардирські здібності.

Пікфорд саме залишав поле, коли взяв м’яч та завдав потужного удару від кутового прапорця.

Кулястий за неймовірної траекторії влучив точно за призначенням. Після чого, задоволений Пікфорд рушив у бік бази.

Раніше воротар Вотфорда показав жахливу травму голови.

Фото: скріншот відео/England.