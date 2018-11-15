Воротар збірної Англії Джордан Пікфорд забив фантастичний гол з кутового на тренуванні.
Збірна Англії готується до товариського матчу проти збірної США, який пройде на Вемблі 15 листопада та матчу у Лізі націй 18 листопада проти збірної Хорватії.
На збір наставник команди Гарет Саутгейт викликав 28 футболістів, серед яких голкіпер Евертона Джордан Пікфорд.
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На тренуванні Трьох левів Джордан вирішив продемонструвати свої бомбардирські здібності.
Пікфорд саме залишав поле, коли взяв м’яч та завдав потужного удару від кутового прапорця.
— England (@England) 14 ноября 2018 г.
Кулястий за неймовірної траекторії влучив точно за призначенням. Після чого, задоволений Пікфорд рушив у бік бази.
Раніше воротар Вотфорда показав жахливу травму голови.
Фото: скріншот відео/England.