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Факти / Спорт / Ера Мессі та Роналду закінчилася: хто сьогодні отримає Золотий м'яч/

Эра Месси и Роналду закончилась: кто сегодня получит Золотой мяч

Сегодня в Париже состоится церемония вручения Золотого мяча-2018.

3 декабря в Париже состоится церемония вручения премии Золотой мяч от France Football.

Во время церемонии, которая начинается в 22.00 будут вручены награды лучшему футболисту, лучшей футболистке и лучшему молодому игроку года.

В число претендентов на награду попали 30 футболистов, среди которых наибольшее представительства у мадридского Реала — 8 игроков, у Ливерпуля претендуют 4 футболиста, от ПСЖ. Барселоны и Атлетико по 3.

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Фаворитом в борьбе за награду эксперты и букмекеры называют хорватского хавбека Луку Модрича, который ранее получил награду лучшего игрока года от ФИФА.

Лидерами по количеству титулов является Лионель Месси и Криштиану Роналду — в активе обоих по пять Золотых мячей.

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Скорее всего, именно в этом году десятилетняя гегемония Месси и Роналду прервется, ведь Роналду ранее сообщил о том, что не сможет присутствовать на церемонии вручения (так было, на вручении лучшего игрока года от ФИФА, когда награда досталась Модричу), а Месси не попадает даже в топ-5 лидеров.

По мнению многих европейских СМИ кроме Модрича больше всего шансов на победу имеют действующие чемпионы мира Антуан Гризманн (Атлетико), Рафаэль Варан (Реал), Килиан Мбаппе (ПСЖ), а также португалец Криштиану Роналду (Ювентус)

В десятке претендентов находится Лионель Месси (Барселона), Мохаммед Салах (Ливерпуль), Гарри Кейн (Тоттенхэм), Эден Азар (Челси) и Иван Ракитич (Барселона).

Фото: Philipp Schmidli/ Getty Images.

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