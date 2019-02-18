Футболісти Ліверпуля застрягли в ліфті зі своїм тренувальним обладнанням по дорозі на відкрите тренування перед матчем проти Баварії у Лізі чемпіонів.

Напередодні першого матчу 1/8 фіналу Ліги чемпіонів проти Баварії гравці Ліверпуля застрягли в ліфті з тренувальним обладнанням.

Захисник червоних Деян Ловрен не розгубився і вирішив зафільмувати реакцію своїх партнерів під час пригоди.

Читайте: Де дивитися Ліверпуль — Баварія

Так захисники Ендрю Робертсон та Альберто Морено, а також форвард Роберто Фірміно нестримно реготали, а ось капітан команди Джордан Хендерсон зніяковіло дивився на камеру.

Stuck in a lift: Liverpool edition [ Instagram/dejanlovren06] pic.twitter.com/f1TRuU4Wuh — Goal (@goal) 17 февраля 2019 г.

Безцінною була реакція Трента Александра-Арнольда, який зробив “покер фейс” після того, як Хендерсон сказав, що у несправності ліфта “Винен Трент”.

У підсумку, через конфуз футболісти запізнилися на відкрите тренування команди. А ось Ловрен та Фірміно і зовсім на ньому не з’явилися. Бразилець пропустив заняття через вірусну інфекцію, а Ловрен продовжує заліковувати травму, отриману у матчі з Вулверхемптоном.

Раніше Факти ICTV писали, що Ліверпуль на виїзді не зумів обіграти Вест Гем Юнайтед у 25-му турі АПЛ.

Фото: Getty Images.