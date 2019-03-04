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Зинченко попал в сборную месяца АПЛ по версии InStat

Защитник Манчестер Сити Александр Зинченко попал в символическую сборную месяца в АПЛ по версии компании InStat.

Александр Зинченко Манчестер Сити

Авторитетная спортивная компания InStat, которая занимается профессиональной статистикой, назвала символическую сборную АПЛ за февраль.

Сборная игроков АПЛ была названа на основе подсчета всех собранных показателей.

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В символическую одиннадцатку попал защитник Манчестер Сити и сборной Украины Александр Зинченко.

В феврале украинец сыграл за Сити 5 матчей во всех турнирах и отметился двумя результативными передачами. Также Зинченко вместе с Сити стал обладателем Кубка английской лиги и стал лучшим игроком финального матча.

Кроме Александра из состава горожан в символическую сборную попали Рахим Стерлинг, Серхио Агуэро и Фернандиньо.

Отметим, что с компанией InStat сотрудничают ряд футбольных клубов со всего мира и лиги, среди которых английская Премьер-лига.

К слову, Зинченко установил уникальный рекорд чемпионата Англии.

Фото: Getty Images

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