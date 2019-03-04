Защитник Манчестер Сити Александр Зинченко попал в символическую сборную месяца в АПЛ по версии компании InStat.

Авторитетная спортивная компания InStat, которая занимается профессиональной статистикой, назвала символическую сборную АПЛ за февраль.

Сборная игроков АПЛ была названа на основе подсчета всех собранных показателей.

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В символическую одиннадцатку попал защитник Манчестер Сити и сборной Украины Александр Зинченко.

В феврале украинец сыграл за Сити 5 матчей во всех турнирах и отметился двумя результативными передачами. Также Зинченко вместе с Сити стал обладателем Кубка английской лиги и стал лучшим игроком финального матча.

Кроме Александра из состава горожан в символическую сборную попали Рахим Стерлинг, Серхио Агуэро и Фернандиньо.

Отметим, что с компанией InStat сотрудничают ряд футбольных клубов со всего мира и лиги, среди которых английская Премьер-лига.

К слову, Зинченко установил уникальный рекорд чемпионата Англии.