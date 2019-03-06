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Василий Кравец попал в компанию к Мбаппе

Украинский футболист Василий Кравец попал в символическую сборную недели среди игроков до 21-го года с еврочемпионатов.

Василь Кравець

Украинский защитник испанского Леганеса Василий Кравец попал в символическую сборную недели среди игроков до 21 года, которые играют в европейских чемпионатах.

Украинец отлично провел матч против Леванте в двадцать шестом туре Примеры и помог огурцами взять верх над соперником со счетом 1:0.

Действия украинскоого футболиста в матче высоко оценил авторитетный аналитический портал WhoScored, поставив Кравцу оценку 7.8.

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Также Кравца включили в символическую сборную тура среди игроков до 21-го года в Европе. Интересно, что в эту команду также попал форвард ПСЖ Килиан Мбаппе.

Ранее главный тренер сборной Украины по футболу Андрей Шевченко определился со списком игроков на стартовые поединки в отборе на Евро-2020.

ФотоC.D. Leganés.

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