PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Спорт

Василь Кравець потрапив в компанію до Мбаппе

Український футболіст Василь Кравець потрапив до символічної збірної тижня серед гравців до 21-го року з єврочемпіонатів.

Василь Кравець

Український захисник іспанського Леганеса Василь Кравець потрапив до символічної збірної тижня серед гравців до 21 року, які грають у європейських чемпіонатах.

Українець відмінно провів матч проти Леванте у 26-у турі Прімери і допоміг огірками взяти гору над суперником з рахунком 1:0.

Дії українського футболіста у матчі високо оцінив авторитетний аналітичний портал WhoScored, поставивши Кравцю оцінку 7.8.

Читайте: Зінченко потрапив до збірної місяця АПЛ за версією InStat

Також Кравця включили у символічну збірну туру серед гравців до 21-го року у Європі. Цікаво, що в цю команду також потрапив форвард ПСЖ Кіліан Мбаппе.

Раніше головний тренер збірної України з футболу Андрій Шевченко визначився зі списком гравців на стартові поєдинки у відборі на Євро-2020.

ФотоC.D. Leganés.

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Кролик та блоха! 22-річний футболіст Реала обізвав Суареса та Мессі
Тренер Реала злякався фанатів і втік з бази клубу через чорний хід
Хороший старт оскарівської ночі! Атлетіко потролив симуляцію гравця Реала
Голкіпер Андрій Лунін змінив імідж
Манчестер Сіті — Арсенал, Барселона — Валенсія: анонси та прогнози топ-матчів
Welсome to Miami. Іспанські фанати жорстоко потролили Ла Лігу
Челсі відправив свою зірку в оренду в Мадрид
Перший в історії! Мессі встановив унікальне досягнення у Прімері
Завантаження...
Завантаження...

Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка