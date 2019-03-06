Український футболіст Василь Кравець потрапив до символічної збірної тижня серед гравців до 21-го року з єврочемпіонатів.

Український захисник іспанського Леганеса Василь Кравець потрапив до символічної збірної тижня серед гравців до 21 року, які грають у європейських чемпіонатах.

Українець відмінно провів матч проти Леванте у 26-у турі Прімери і допоміг огірками взяти гору над суперником з рахунком 1:0.

Дії українського футболіста у матчі високо оцінив авторитетний аналітичний портал WhoScored, поставивши Кравцю оцінку 7.8.

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Також Кравця включили у символічну збірну туру серед гравців до 21-го року у Європі. Цікаво, що в цю команду також потрапив форвард ПСЖ Кіліан Мбаппе.

Раніше головний тренер збірної України з футболу Андрій Шевченко визначився зі списком гравців на стартові поєдинки у відборі на Євро-2020.

Фото: C.D. Leganés.