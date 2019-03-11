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Месси попросил арбитра не назначать пенальти в ворота соперника

Форвард Барселоны Лионель Месси в матче против Райо Вальекано в Примере проявил принцип fair play.

Лионель Месси

Капитан Барселоны и сборной Аргентины Лионель Месси отличился достойным поступком в матче 27-го тура Примеры против Райо Вальекано.

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Ворвавшись в штрафную соперника, аргентинец потерял равновесие. После эпизода он подошел к главному арбитру встречи и сказал, что игроки соперника на нем не фолили. Месси попросил не назначать пенальти в ворота Райо.

Сам матч, который прошел на Камп Ноу, Барселона выиграла со счетом 3:1, а Месси реализовал пенальти в другом эпизоде ​​встречи.

После 27-ми туров Барселона (63) остается лидером в турнирной таблице. Мадридский Атлетико (56), который идет вторым, отстает от блаугранас на 6 очков.

Напомним, Лионель Месси стал первым футболистом в истории, кому удалось забить рекордные 400 голов в испанской Примере.

Фото: Getty Images

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