Форвард Барселони Ліонель Мессі у матчі проти Райо Вальєкано в Прімері проявив принцип fair play.

Капітан Барселони та збірної Аргентини Ліонель Мессі відзначився достойним вчинком у матчі 27-го туру Прімери проти Райо Вальєкано.

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Увірвавшись до штрафного майданчика суперника, аргентинець втратив рівновагу. Після епізоду він підійшов до головного арбітра зустрічі і сказав, що гравці суперника на ньому не фолили. Мессі попросив не призначати пенальті у ворота Райо.

Сам матч, який пройшов на Камп Ноу, Барселона виграла з рахунком 3:1, а Мессі реалізував пенальті в іншому епізоді зустрічі.

Після 27-ми турів Барселона (63) залишається лідером у турнірній таблиці. Мадридський Атлетіко (56), який йде другим, відстає від блаугранас на 6 очок.

Нагадаємо, Ліонель Мессі став першим футболістом в історії, кому вдалося забити рекордні 400 голів в іспанській Прімері.