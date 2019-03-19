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Роналду открыл центр по пересадке волос

Форвард туринского Ювентуса Криштиану Роналду открыл в Мадриде клинику по пересадке волос.

Криштиану Роналду сборная

Португальский форвард туринского Ювентуса Криштиану Роналду открыл в Мадриде клинику по трансплантации волос.

Центр называется Insparya и в нем будет работать 150 специалистов, которые будут осуществлять до 18 таких процедур в день.

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Стоимость услуги в клинике Роналду стартует от €4 тыс.

— Имидж очень важен для меня. Поэтому я хочу помочь другим людям вернуть не только волосы, но и уверенность в себе. Я никогда не проходил подобную процедуру, но, если возникнет такая необходимость, то сделаю это, — сказал Роналду.

 

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Допис, поширений Cristiano Ronaldo (@cristiano)

В рамках проекта должен открыться 10 таких же клиник на территории Португалии.

Напомним, Криштиану Роналду вызван на матч с Украиной в отборе на Евро-2020.

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